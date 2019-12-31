Рафаэль Арутюнян: «Мы потребители спортсменов или тренеры?»

Известный тренер Рафаэль Арутюнян дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что ему всегда интересна длительная работа со спортсменом.

— В интервью Владимиру Познеру Тутберидзе обозначила другой проблемный аспект работы с юными фигуристками — не все готовы после больших побед продолжать работать так словно и не было никакого триумфа до этого.

— Скорее всего, она знает, о чем говорит. Когда я сталкиваюсь с подобными моментами, то захожу со стороны. Звоню другу, маме этой фигуристки или, например, прошу заливщика катка сказать ей: «Ты — классная и у тебя все здорово». Откуда знать, что это не сработает? Задача тренера — подобрать правильные слова, если спортсмен теряет мотивацию.

Кстати, к вопросу о мотивации, о продолжении карьеры и о звездах в спорте. Приведу такую аналогию: я хочу пить из любимой дорогой чашечки, хочу передать ее своему сыну и внуку, терпеть не могу одноразовую посуду. Появится новый спортсмен — и что это изменит? Мы потребители спортсменов или тренеры? Мы в первую очередь воспитатели, и на нас лежит ответственность.

— Последняя фраза характеризует вас как типичного российского тренера, вряд ли в США и Канаде так рассуждают...

— Может быть поэтому я их и обыгрываю? (улыбается) Многие просто приходят зарабатывать деньги. У меня так вопрос ни в России, ни в США не стоял. Я просто тренер, который воспитывает фигуристов высокого класса. Мне приятно, что мои спортсмены меня обожают и продолжают хорошо относиться, после того как заканчивают карьеру. (Екатерина Беспалова)