Известный тренер Рафаэль Арутюнян дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что в судействе фигурного катания присутствует субъективность.

— У Косторной подача более взрослая, но она и чуть постарше, — сказал Арутюнян. — Но пока это не то, от чего захватывает дух. Хотелось бы этого дождаться!

— Судьи однако с вами по поводу Алены не согласны и сходу очень высоко стали ее оценивать.

— Так они же волонтеры. Некоторые из них занимались фигурным катанием в прошлом, а некоторые имели к спорту только косвенное отношение. У многих членов ISU есть своя основная работа. Тот же вице-президент организации Александр Лакерник — профессор математики, преподает в университете. Кто-то — дантист, кто-то работает в медицинском центре. В свободное время они решают, что правильно для фигурного катания. А мы, тренеры, которые в жизни больше ничего делать не умеем, сами им предоставили такое право. Но если возмущаешься и чем-то недоволен — иди туда и делай лучше. (Екатерина Беспалова)