Рафаэль Арутюнян: «Как вам не стыдно, друзья? Как можно заподозрить Тарасову, Мишина или Москвину в каких-то предпочтениях?»

Известный тренер Рафаэль Арутюнян дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что не понимает как можно неуважительно относиться к Алексею Мишину или Татьяне Тарасовой.

— Если Татьяна Анатольевна Тарасова и Алексей Николаевич Мишин что-то скажут, сразу поднимается такой негатив! — сказал Арутюнян. — А я все время думаю: «Как вам не стыдно, друзья?». Как можно заподозрить их или Тамару Николаевну Москвину в каких-то предпочтениях? Они посвятили всю свою жизнь фигурному катанию! Они забыли своих мужей, жен, детей и развивали этот вид спорта во славу страны, в которой жили и живут. И вы пытаетесь сказать про них что-то нехорошее? Они заслуженные и уважаемые люди, я горжусь тем, что могу просто постоять рядом с ними. Сейчас началось время какой-то ненаказуемой агрессии в интернете. (Екатерина Беспалова)