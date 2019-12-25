Радостная Туктамышева с подругой на жеребьевке чемпионата России

Чемпионка мира-2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram фотографию со своей подругой Евгенией Тарасовой c жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию.

— Моя радость, — подписала фотографию фигуристка.

По итогам жеребьевки Туктамышева вытащила четвертый стартовый номер. Короткая программа у женщин состоится 27 декабря в 15.30 по московскому времени.