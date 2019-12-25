Радостная Туктамышева с подругой на жеребьевке чемпионата России
19:47
Чемпионка мира-2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram фотографию со своей подругой Евгенией Тарасовой c жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию.
— Моя радость, — подписала фотографию фигуристка.
По итогам жеребьевки Туктамышева вытащила четвертый стартовый номер. Короткая программа у женщин состоится 27 декабря в 15.30 по московскому времени.
Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/qB5Lrkhcb3— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 25, 2019
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