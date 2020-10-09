Завершившая карьеру Радионова выступит с показательным номером на этапе Кубка России

В рамках второго этапа Кубка России в Москве пройдет церемония чествования призера чемпионатов мира и Европы, двукратной чемпионки мира среди юниоров Елены Радионовой, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России.

21-летняя спортсменка ранее официально объявила о завершении спортивной карьеры. Радионова выйдет на лед в первый день соревнований после короткой программы спортивных пар.

Также Раодионова будет вручен Почетный знак Федерации фигурного катания России «За выдающиеся спортивные достижения».