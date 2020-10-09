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Завершившая карьеру Радионова выступит с показательным номером на этапе Кубка России

13:33
Елена Радионова. Фото Никита Успенский, "СЭ"
Елена Радионова. Фото Никита Успенский, "СЭ"
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В рамках второго этапа Кубка России в Москве пройдет церемония чествования призера чемпионатов мира и Европы, двукратной чемпионки мира среди юниоров Елены Радионовой, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России.

21-летняя спортсменка ранее официально объявила о завершении спортивной карьеры. Радионова выйдет на лед в первый день соревнований после короткой программы спортивных пар.

Также Раодионова будет вручен Почетный знак Федерации фигурного катания России «За выдающиеся спортивные достижения».

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5129-na-etape-kubka-rossii-v-moskve-s-pokazatel-nym-nomerom-vystupit-elena-radionova-ofitsial-no-obyavivshaya-o-zavershenii-sportivnoj-kar-ery.html

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