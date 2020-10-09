Завершившая карьеру Радионова выступит с показательным номером на этапе Кубка России
В рамках второго этапа Кубка России в Москве пройдет церемония чествования призера чемпионатов мира и Европы, двукратной чемпионки мира среди юниоров Елены Радионовой, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России.
21-летняя спортсменка ранее официально объявила о завершении спортивной карьеры. Радионова выйдет на лед в первый день соревнований после короткой программы спортивных пар.
Также Раодионова будет вручен Почетный знак Федерации фигурного катания России «За выдающиеся спортивные достижения».
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5129-na-etape-kubka-rossii-v-moskve-s-pokazatel-nym-nomerom-vystupit-elena-radionova-ofitsial-no-obyavivshaya-o-zavershenii-sportivnoj-kar-ery.html