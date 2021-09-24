Российская фигуристка Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты женской произвольной программы Кубка России в Сызрани.

«Многие еще обкатываются, многие пока набирают форму. Это такой проверочный этап для спортсменов в психологическом плане — это одна ступенька для того, чтобы проверить программы, костюмы и так далее. Конечно, для некоторых ребят это был отбор на чемпионат России, но для Лизы и Саши Трусовой этот старт был больше проверочным», — сказала Радионова «СЭ».

Также бронзовая призерка чемпионата мира прокомментировала неучастие Александры Трусовой в произвольной программе.

«У меня не было практики целенаправленных выступлений только на короткой программе. Я катала две программы, но у меня было мало проверочных соревнований, поэтому подготовка вообще получалась другой. Я была не из тех людей, которым нужны постоянные старты. Могла выступить только на каком-то одном старте перед этапами Гран-при. Видимо, Саше надо было так откатать, почувствовать эту атмосферу соревнований, чтобы было легче психологически в дальнейшем. Насколько знаю, у нее нет проблем с прыжком. Наверное, посоветовались с тренерами и решили, что так для нее будет лучше», — добавила Радионова.

Победу с результатом в 220,07 балла (149,41 за произвольную) одержала Елизавета Туктамышева. Второе место заняла Вероника Яметова из Екатеринбурга, третье — Станислава Молчанова из Сочи.