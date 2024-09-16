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Радионова рассказала, кого считает фаворитом сезона в женском фигурном катании

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова рассказала, кого считает фаворитом сезона-2024/25 после контрольных прокатов сборной России.

«Очень разнообразные и интересные программы. Видно, что девушки ещё вкатываются в сезон, у некоторых не до конца готовы элементы. Что и сегодня наблюдали по тем срывам, которые допускали девушки. Хочу выделить программы Синицыной, Игнатовой и Петросян. Аделия пока фаворит этого сезона. Нежная и воздушная программа, ей очень идёт. На сегодняшний день, одна из лучших программ именно у Петросян. Я не думаю, что ошибку Саши можно связать с формой. Она в нормальной форме. Это случайность. Ждём произвольную, Игнатова нас там порадует», — приводит Metaratings слова Радионовой.

Контрольные прокаты сборной России прошли в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

Источник: Metaratings
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