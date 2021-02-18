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Радионова рассказала, как будет выглядеть первая тройка у женщин в финале Кубка России

20:45
Елена Радионова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елена Радионова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала «СЭ» отсутствие Александры Трусовой и Анны Щербаковой на финале Кубка России по фигурному катанию.

«Я считаю, что у нас и так очень много интересных фигуристок, но если бы Щербакова и Трусова приняли участие, то было бы зрелищнее, — сообщила Радионова «СЭ». — Безусловно, Камила Валиева является фавориткой турнира, но Елизавета Туктамышева и Алена Косторная сильные спортсменки. От итогов выступлений будет зависеть, кто из них поедет на чемпионат мира. Поэтому они к этому старту должны подойти в хорошей форме. Для них это важный турнир, который решит судьбу поездки на ЧМ».

Радионова также предположила, как будет выглядеть первая тройка.
«Мне кажется, что в первой тройке будет Валиева, Туктамышева и Косторная, а они уж там между собой решат, кто сильнее», — добавила Радионова.

18 февраля было объявлено, что Трусова и Щербакова не выступят в финале Кубка России из-за насыщенного календаря. Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).

(Артем Бухаев)

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