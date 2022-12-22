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Сегодня, 17:05

Радионова рассказала, что верит в переход Косторной в пары

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка, призерка чемпионата мира Елена Радионова в эфире YouTube-канала «Кваксель» предположила, что Алена Косторная может перейти в парные соревнования. Пока чемпионка Европы катается в паре с Георгием Куницей в шоу.

— Сейчас Алена Косторная активно учит парные элементы. Веришь в проект «Косторная в соревнованиях пар»?

— Если честно, да. В Алене столько энергии, если скажешь: «Алена, пойдем что-нибудь делать», она всегда за, ей всегда нравится что-то новое. Она часто меняет образ, любит выходить из зоны комфорта. Она загорелась парным катанием, делает элементы, снова интерес появился. Зная ее характер, я верю — она еще и борьбу в парах навяжет.

— Это план по продлению карьеры или спонтанность, как думаешь?

— Не знаю, как она к этому пришла, но в конце прошлого сезона она меня просила поставить показательный парный номер. Я тогда подумала: странно. Потом они решили с тренером, что пока делать его не будут. Но идея ее, видимо, не покидает. Алена молодец, что не боится экспериментировать. Я бы ни за что не пошла в парное катание, мне страшно. Даже смотреть на эти поддержки. Не хотела бы я наверху оказаться. А ей нравится.

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Алена Косторная
Елена Радионова
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