Радионова о турнире шоу-программ: «Мой номер стал очень популярным в Колумбии»

Бронзовый призер чемпионата мира, фигуристка и хореограф Елена Радионова прокомментировала «СЭ» популярность ее номера для турнира шоу-программ в Колумбии.

Спортсменка выступила под песню Шакиры «Whenever, Wherever».

«Конечно, мне очень понравилось участвовать в турнире шоу-программ. Я ждала эти соревнования, готовилась к ним. Получила колоссальные эмоции. Очень рада была увидеться со всеми ребятами, выступить снова на публике. Очень соскучилась по болельщикам. Для меня это было большое удовольствие, я наслаждалась каждым моментом. Потому что сейчас я очень редко где-то выступаю. Для меня было ценно снова почувствовать эту атмосферу. Я очень рада. Если удастся поучаствовать еще, я с удовольствием приму участие. Тем более мне недавно сказали, что мой номер стал очень популярным в Колумбии, откуда Шакира. И произвел огромный фурор. Мне безумно приятно. Мои старания не были напрасны. И когда я каталась, зал меня тепло поддерживал, аплодировал. Было приятно», — сказала Радионова «СЭ».

Турнир шоу-программ прошел 18 марта на льду «Мегаспорта». Его победителем стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Дуэт Синицина — Кацалапов занял второе место. Третьей стала победительница Олимпийских игр-2022 Анна Щербакова.