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16 апреля, 19:35

Радионова призвала разобраться с ситуацией с домогательствами к Жилиной: «Очень жаль, что такое произошло»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вероника Жилина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова отреагировала на обвинения тренера и хореографа Сергея Розанова в домогательствах к фигуристке Веронике Жилиной.

Ранее Людмила Алферова, тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама Вероники Жилиной, сообщила в чате Telegram-канала «Бархатный конек», что Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет.

Сам Розанов не стал комментировать ситуацию.

«Слава богу, на моем спортивном пути мне не приходилось с таким сталкиваться. Мне очень жаль, что с Вероникой такое произошло. С этой ситуацией надо обязательно разобраться», — сказала Радионова «СЭ».

В сезоне-2022/23 Жилина завоевала серебряную медаль первенства России среди юниоров и выиграла Финал «Гран-при России» среди юниоров.

В марте 2025 года появлялась информация о том, что 17-летняя спортсменка может начать выступать за сборную Азербайджана.

Вероника Жилина и&nbsp;Сергей Розанов на&nbsp;соревнованиях в&nbsp;2020 году.Мама фигуристок Жилиных обвинила тренера Розанова в домогательствах к малолетней дочери. Это очень серьезно

Елена Радионова
Фигурное катание
Вероника Жилина
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