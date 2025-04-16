Радионова призвала разобраться с ситуацией с домогательствами к Жилиной: «Очень жаль, что такое произошло»

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова отреагировала на обвинения тренера и хореографа Сергея Розанова в домогательствах к фигуристке Веронике Жилиной.

Ранее Людмила Алферова, тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама Вероники Жилиной, сообщила в чате Telegram-канала «Бархатный конек», что Розанов домогался ее дочери, когда той было 11 лет.

Сам Розанов не стал комментировать ситуацию.

«Слава богу, на моем спортивном пути мне не приходилось с таким сталкиваться. Мне очень жаль, что с Вероникой такое произошло. С этой ситуацией надо обязательно разобраться», — сказала Радионова «СЭ».

В сезоне-2022/23 Жилина завоевала серебряную медаль первенства России среди юниоров и выиграла Финал «Гран-при России» среди юниоров.

В марте 2025 года появлялась информация о том, что 17-летняя спортсменка может начать выступать за сборную Азербайджана.