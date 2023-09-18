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Сегодня, 16:45

Радионова пожелала удачи Косторной в парном катании: «Если ей это будет нравиться, добьется больших результатов»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова прокомментировала «СЭ» дебют Алены Косторной в паре с мужем, фигуристом Георгием Куницей, на контрольных прокатах сборной России.

«Ребята произвели очень хорошее впечатление. Удивилась, насколько Алена быстро выучила все элементы, потому что у них достаточно серьезный контент: там и флип, и лутц. Понятно, что она хорошая одиночница, эти элементы с ней, но при этом она делает и подкрутки, и тройной выброс. Она прямо молодец, быстро все усвоила. Всегда знала, что Алена — талантливая фигуристка, но чтоб так быстро поменяться — прям очень круто. Хочу пожелать ей удачи, чтобы она действительно загорелась этим делом. Уверена, что если ей это будет нравиться, она добьется больших результатов», — сказала Радионова «СЭ».

В начале 2023 года стало известно, что Косторная ушла в парное катание и будет выступать вместе с Георгием Куницей. 12 августа Косторная и Куница сыграли свадьбу.

Короткая программа фигуристов на сезон-2023/24 поставлена под композицию Бейонсе Crazy in Love из саундтрека к фильму «50 оттенков серого». В произвольной программе спортсмены выступают под саундтрек фильма «Голодные игры».

Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница. Косторная произвела фурор, Валиева рассказала о проблемах со здоровьем. Итоги контрольных прокатов

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Алена Косторная
Георгий Куница
Елена Радионова
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