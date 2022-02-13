Радионова поздравила Татьяну Тарасову с 75-летием

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с «СЭ» поздравила заслуженного тренера СССР и России Татьяну Тарасову с 75-летием.

«Хочу поздравить Татьяну Анатольевну с юбилеем! Конечно же, желаю ей крепкого здоровья. Мы без нее никуда. Она, действительно, значимая персона не только в российском фигурном катании, но и в мировом. Я очень рада, что мне удалось поработать с ней. Она сделала для меня очень многое, внесла в меня огромный вклад. Татьяна Анатольевна обладает невероятной энергетикой, которая заряжает всех. Когда она приходила на лед, нельзя было не работать, потому что она была батарейкой для всех.

На льду сразу становилась классная рабочая атмосфера. Никогда не перестану говорить, что Татьяна Анатольевна сделала для меня многое, как и для всего российского фигурного катания. Обязательно ждем, когда она снова начнет комментировать, потому что без нее скучно смотреть соревнования. Я ее очень люблю и ценю. С днем рождения, дорогая Татьяна Анатольевна!" — сказала Радионова «СЭ».

В разные годы Татьяна Тарасова тренировала таких людей как Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова и другие.