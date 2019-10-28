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Радионова попробовала себя в роли тренера. Это может стать ее призванием?

12:49
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Бронзовый призер чемпионата мира-2015 в женском одиночном катании Елена Радионова поделилась в своем Instagram видео с мастер-класса в Сыктывкаре.

Радионова также является двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей зимней Универсиады 2017 года, неоднократным призером Финалов «Гран-при» и победительницей этапов серии, а также чемпионкой страны 2015 года. Официально о завершении карьеры фигуристка пока не объявляла.

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