Радионова попробовала себя в роли тренера. Это может стать ее призванием?

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 в женском одиночном катании Елена Радионова поделилась в своем Instagram видео с мастер-класса в Сыктывкаре.

Радионова также является двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей зимней Универсиады 2017 года, неоднократным призером Финалов «Гран-при» и победительницей этапов серии, а также чемпионкой страны 2015 года. Официально о завершении карьеры фигуристка пока не объявляла.

Из Инстаграма Елены Радионовой pic.twitter.com/Did2JA633s — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 28, 2019

Из Инстаграма Елены Радионовой pic.twitter.com/TFwhbBaTeo — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 28, 2019