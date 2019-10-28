Радионова попробовала себя в роли тренера. Это может стать ее призванием?
12:49
Бронзовый призер чемпионата мира-2015 в женском одиночном катании Елена Радионова поделилась в своем Instagram видео с мастер-класса в Сыктывкаре.
Радионова также является двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей зимней Универсиады 2017 года, неоднократным призером Финалов «Гран-при» и победительницей этапов серии, а также чемпионкой страны 2015 года. Официально о завершении карьеры фигуристка пока не объявляла.
Из Инстаграма Елены Радионовой pic.twitter.com/Did2JA633s— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 28, 2019
Из Инстаграма Елены Радионовой pic.twitter.com/TFwhbBaTeo— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 28, 2019
Из Инстаграма Елены Радионовой pic.twitter.com/t9QRE1plRO— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 28, 2019
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