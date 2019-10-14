Радионова попробовала себя в роли постановщика и получила похвалу от Туктамышевой

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 в женском одиночном катании Елена Радионова попробовала себя в роли постановщика показательных выступлений церемонии открытия и закрытия турнира памяти Дениса Тена.

— Всегда очень волнительно и интересно пробовать себя в новом амплуа, — написала фигуристка в Instagram. — И вот сейчас хочу с вами поделиться, что на этих выходных в Алматы на Халык Арене прошли соревнования памяти Дениса Тенa, где я была постановщиком гала выступлений церемонии открытия и закрытия. Для меня это был очень интересный и запоминающийся опыт. Спасибо за доверие. Денис навсегда останется в наших сердцах!

— Молодец, Ленок, — написала в ответ на этот пост Елизавета Туктамышева.

Радионова также является двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей зимней Универсиады 2017 года, неоднократным призером Финалов «Гран-при» и победительницей этапов серии, а также чемпионкой страны 2015 года. Официально о завершении карьеры фигуристка пока не объявляла.