Радионова показала своего бойфренда. Им оказался Кучаев

Двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова опубликовала в своем официальном Instagram фотографию со своим парнем полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

Ранее 21-летняя Радионова тщательно скрывала имя своего бойфренда.

Радионова также является двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей зимней Универсиады 2017 года, неоднократным призером Финалов «Гран-при» и победительницей этапов серии, а также чемпионкой страны 2015 года. Официально о завершении карьеры фигуристка пока не объявляла.