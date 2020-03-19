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Радионова показала своего бойфренда. Им оказался Кучаев

10:54
Елена Радионова. Фото Instagram
Елена Радионова. Фото Instagram
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Двукратная вице-чемпионка Европы Елена Радионова опубликовала в своем официальном Instagram фотографию со своим парнем полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

Ранее 21-летняя Радионова тщательно скрывала имя своего бойфренда.

Радионова также является двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей зимней Универсиады 2017 года, неоднократным призером Финалов «Гран-при» и победительницей этапов серии, а также чемпионкой страны 2015 года. Официально о завершении карьеры фигуристка пока не объявляла.

Birthday boy?

Публикация от Elena Radionova (@lenok_radionova)

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