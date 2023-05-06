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Сегодня, 14:10

Радионова — о переходе Бойковой и Козловского к Тутберидзе: «Ребята хотят быть первым номером сборной»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, бронзовая призерка чемпионата мира Елена Радионова в разговоре с «СЭ» отреагировала на переход чемпионов России в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе.

«Видно, что ребята хотят выигрывать, хотят быть первым номером сборной. Это нормально, когда у спортсменов есть амбиции, и они хотят двигаться вперед. Если нет амбиций, спортсмен просто останавливается. У них был прекрасный тандем с Тамарой Николаевной Москвиной. Да, такое бывает, что надо что-то поменять, чтобы двигаться дальше. Для меня эта новость была неожиданной, но главное, что перешли без скандалов. Потому что ребята очень воспитанные, интеллигентные, я с ними знакома. Удачи им с новым тренерским штабом. Потому что пара интересная, они сейчас по-хорошему злые. Видно, что ребята хотят выигрывать, и это круто», — сказал Радионова «СЭ».

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Александра Бойкова и&nbsp;Дмитрий Козловский ушли от&nbsp;тренера Тамары Москвиной. Звездная пара фигуристов перешла к Тутберидзе. Что это меняет для нашей сборной?

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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