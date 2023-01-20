Радионова: «Не согласна, что после Олимпиады в соревновательной обойме осталась только Валиева»

Призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионата Европы Елена Радионова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о постолимпийском сезоне.

«Я не согласна с тем, что после Олимпиады в соревновательной обойме осталась только Камила. У нас и Женя Тарасова, Вова Морозов выступают, и Саша Трусова, и Женя Семененко, и Андрей Мозалев. Мне кажется, что сейчас просто идет смена поколений. Как правило, послеолимпийский сезон спокойный. Мне кажется, в такие сезоны потихоньку формируется обойма для следующего четырехлетия, для следующего олимпийского цикла», — сказала Радионова «СЭ».

24 декабря 2022 года Камила Валиева заняла второе место на чемпионате России в Красноярске. По сумме двух программ она набрала 247,32 (170,71 + 76,61) балла.