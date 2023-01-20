Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:34

Радионова: «Не согласна, что после Олимпиады в соревновательной обойме осталась только Валиева»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионата Европы Елена Радионова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о постолимпийском сезоне.

«Я не согласна с тем, что после Олимпиады в соревновательной обойме осталась только Камила. У нас и Женя Тарасова, Вова Морозов выступают, и Саша Трусова, и Женя Семененко, и Андрей Мозалев. Мне кажется, что сейчас просто идет смена поколений. Как правило, послеолимпийский сезон спокойный. Мне кажется, в такие сезоны потихоньку формируется обойма для следующего четырехлетия, для следующего олимпийского цикла», — сказала Радионова «СЭ».

24 декабря 2022 года Камила Валиева заняла второе место на чемпионате России в Красноярске. По сумме двух программ она набрала 247,32 (170,71 + 76,61) балла.

Фигурное катание
Елена Радионова
Камила Валиева
0
Читайте также
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Погиб 18-летний актер Арсен Суховский — чем известен молодой артист
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Белый медведь пришел посмотреть на ледокол «Урал» у мыса Желания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Участница чемпионатов мира и Европы Константинова сообщила о завершении карьеры

Радионова: «В этом году Кубок Первого канала будет не таким интересным, как в прошлом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости