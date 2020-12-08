Радионова назвала Валиеву симбиозом Щербаковой, Косторной и Трусовой

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова высказалась в адрес фигуристки Камилы Валиевой. Она сравнила ее с тремя спортсменками, которые ранее тренировались в группе Этери Тутберидзе — Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Аленой Косторной.

Радионова отметила, что Валиева сочетает в себе сильные стороны каждой из них. Трусова и Щербакова исполняют четверные прыжки, а Косторная — тройной аксель, а также прекрасно владеет коньком.

— Камила — это вообще космос какой-то на самом деле: и растяжка, и катание, и четверные. Четверной, правильно? Один у нее вроде?! Поэтому, я думаю, ей нужен еще какой-нибудь один четверной, чтобы уж точно быть в лидерах. Ну и, конечно, с возрастом у нее вот эта женственность придет, мне кажется, даже сама.

Конечно, если она будет работать так, как сейчас, все это придет намного быстрей, катание улучшится. Но, я думаю, Камила — это, мне кажется, такой симбиоз Щербаковой, Косторной и Трусовой, три в одном. То, что она сейчас показывает, это действительно какой-то космос, — сказала Радионова в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.