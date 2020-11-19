Радионова назвала главных фавориток «Гран-при»

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова поделилась с «СЭ» своими ожиданиями перед стартом «Гран-при России» в Москве.

— Уровень турнира очень высокий, несмотря на то, что многие иностранные спортсмены не смогли приехать из-за пандемии, — сказала Радионова «СЭ». — У нас в России очень много сильных и известных спортсменок. Вообще у нас сейчас высочайший уровень фигурного катания, а потому этап «Гран-при» будет очень интересным. Можно сказать, это мини-чемпионат России. Все может произойти очень непредсказуемо, зрителей ждет увлекательная битва.

Главные фаворитки — Трусова, Косторная и Щербакова. Наверное, Трусову и Щербакову стоит выделить отдельно, потому что неизвестно, собрала ли Косторная сейчас тройной аксель. Без ультра-си сейчас тяжело брать первое место. Также нельзя списывать со счетов Лизу Туктамышеву. Думаю, весь мир будет смотреть эти соревнования. Наши звездочки известны везде. Они показали себя на чемпионате Европы, жаль, что отменили мировое первенство, думаю, там бы они тоже навели шороху. (Сергей Федоров)

Пока Трусова будет биться с Щербаковой, Загитова отберет у них прямой эфир. Главные интриги «Гран-при России»