Ради школы фигуристки Загитовой в Казани снесут футбольный стадион «Водник»

Школу фигурного катания Алины Загитовой в Казани планируют построить на месте стадиона «Водник».

На официальном сайте Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия опубликован документ, согласно которому проект фигуристки получил положительное заключение по поводу проведения работ. Школа будет расположена на ул. Портовой, 2, на участке площадью 15 290 квадратных метров.

В феврале министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщал, что данный проект должен быть реализован к концу 2024 года.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой (2018), чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года. В настоящее время Загитова участвует в ледовых шоу и работает ведущей.

29 августа спортсменка представила в Казани авторское ледовое шоу «Хранители времени».