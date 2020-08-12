«Работают с отличным настроением». Тренер Степановой и Букина — о подготовке к новому сезону
12 августа 2020, 20:19
Российская танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин с превосходным настроением ведет подготовку к новому сезону, рассказал тренер фигуристов Александр Свинин.
В минувшем сезоне пара завоевала серебро чемпионата России и бронзу чемпионата Европы.
— У Саши с Ваней все нормально, подготовка к сезону идет по плану, работают с отличным настроением, как и все спортсмены нашей команды, — приводит «РИА Новости» слова Свинина.
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