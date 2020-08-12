Российская танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин с превосходным настроением ведет подготовку к новому сезону, рассказал тренер фигуристов Александр Свинин.

В минувшем сезоне пара завоевала серебро чемпионата России и бронзу чемпионата Европы.

— У Саши с Ваней все нормально, подготовка к сезону идет по плану, работают с отличным настроением, как и все спортсмены нашей команды, — приводит «РИА Новости» слова Свинина.