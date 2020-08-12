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«Работают с отличным настроением». Тренер Степановой и Букина — о подготовке к новому сезону

12 августа 2020, 20:19
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин с превосходным настроением ведет подготовку к новому сезону, рассказал тренер фигуристов Александр Свинин.

В минувшем сезоне пара завоевала серебро чемпионата России и бронзу чемпионата Европы.

— У Саши с Ваней все нормально, подготовка к сезону идет по плану, работают с отличным настроением, как и все спортсмены нашей команды, — приводит «РИА Новости» слова Свинина.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200812/1575708677.html

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