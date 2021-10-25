«Работаем дальше». Тутберидзе выложила фото с Трусовой и Усачевой после «Гран-при» в Лас-Вегасе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила совместное фото в Instagram с Александрой Трусовой и Дарьей Усачевой после этапа серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

«Skate America. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Трусова стала победительницей турнира. По сумме двух выступлений она набрала 232,37 балла. Усачева получила от судей 217,31 балла за две программы и заняла итоговое второе место.