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«Работаем дальше». Тутберидзе выложила фото с Трусовой и Усачевой после «Гран-при» в Лас-Вегасе

06:14
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила совместное фото в Instagram с Александрой Трусовой и Дарьей Усачевой после этапа серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

«Skate America. Работаем дальше», — написала Тутберидзе.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Трусова стала победительницей турнира. По сумме двух выступлений она набрала 232,37 балла. Усачева получила от судей 217,31 балла за две программы и заняла итоговое второе место.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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