«Работаем дальше». Тутберидзе опубликовала совместное фото с Валиевой и Хромых после «Гран-при России»
18:35
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала совместное фото с Камилой Валиевой и Майей Хромых после этапа «Гран-при» в Сочи.
«Rostelecom Cup. 2021. Работаем дальше», — написала Тутберидзе в Instagram.
Валиева с мировым рекордом победила на турнире в России. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла. Хромых заняла третье место, набрав за короткую и произвольную программы 219,69 балла.
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