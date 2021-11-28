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«Работаем дальше». Тутберидзе опубликовала совместное фото с Валиевой и Хромых после «Гран-при России»

18:35
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала совместное фото с Камилой Валиевой и Майей Хромых после этапа «Гран-при» в Сочи.

«Rostelecom Cup. 2021. Работаем дальше», — написала Тутберидзе в Instagram.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Валиева с мировым рекордом победила на турнире в России. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла. Хромых заняла третье место, набрав за короткую и произвольную программы 219,69 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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