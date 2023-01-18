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Сегодня, 21:33

Источник: ISU опробует новый формат судейства на чемпионате Европы и юниорском чемпионате мира

Руслан Минаев
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Коньки.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Рабочая группа Международного союза конькобежцев (ISU) опробует новый формат судейства на чемпионате Европы в 2023 году и на юниорском чемпионате мира.

Как сообщает РИА «Новости Спорт», организация протестирует разделение судейской бригады на две.

«Все пройдет в формате теневого тестирования, в нем должны принять участие по пять судей в каждой панели. Мы проведем тестирование на чемпионате Европы, юниорском чемпионате мира, Challenge Cup и Enga Spring Trophy», — рассказал источник.

Летом конгресс ISU не стал принимать предложение о разделении судейской панельи на две. По плану Королевского союза конькобежцев Нидерландов, одна должна была заниматься только оценкой качества исполнения элементов, а вторая — компонентами.

На данный момент судейство в фигурном катании осуществляют три человека, образуя так называемую техническую панель, и судейский блок, куда входят от 7 до 9 специалистов на крупных турнирах.

Источник: РИА
Фигурное катание
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