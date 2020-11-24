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Пятый этап Кубка России пройдет без зрителей

13:22

Заключительный пятый этап серии Кубка России пройдет без зрителей, информирует сайт Федерации фигурного катания России. Соревнования запланированы на 5-8 декабря в «Мегаспорте».

Напомним, на предыдущих четырех кубковых этапах только третий турнир в Сочи также проводился без публики на трибунах.

Дополнительная информация:

https://www.fsrussia.ru/news/5250-pyatyj-etap-kubka-rossii-rostelekom-projdet-bez-zritelej.html

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