Пятый этап Кубка России пройдет без зрителей

Заключительный пятый этап серии Кубка России пройдет без зрителей, информирует сайт Федерации фигурного катания России. Соревнования запланированы на 5-8 декабря в «Мегаспорте».

Напомним, на предыдущих четырех кубковых этапах только третий турнир в Сочи также проводился без публики на трибунах.