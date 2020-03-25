Пятикратная чемпионка мира Кван в шоке о того, что ледовый дворец Мадрида превратили в морг из-за коронавируса

Пятикратная чемпионка мира американка Мишель Кван поражена тем, что ледовый дворец Мадрида стал моргом из-за коронавируса.

— Я не могу это принять, — написала Кван в Twitter. — Пожалуйста, оставайтесь дома, дистанцируйтесь от скоплений людей любой ценой и помогите снизить количество смертей.

I cannot handle this right now... «Spain turns ice rink into makeshift morgue.» @cnn Everybody please stay home, practice social distancing at all costs, and help flatten the curve. pic.twitter.com/xi0hIRkJsI — Michelle Kwan (@MichelleWKwan) March 24, 2020

Кван также является серебряным призером Олимпиады-1998 в Нагано и обладательницей бронзы на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Ранее власти Мадрида приняли решение превратить Ледовый дворец города в «большой морг» из-за скопления трупов в государственных больницах и частных домах. Хранилищем для трупов станет ледовый каток, на котором поддерживается температура ноль градусов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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