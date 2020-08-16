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Пять этапов в четырех городах. В Федерации фигурного катания рассказали о календаре Кубка России

21:15
В Федерации фигурного катания рассказали о календаре Кубка России. Фото Александр Вильф
В Федерации фигурного катания рассказали о календаре Кубка России. Фото Александр Вильф

Почетный президент ФФККР Валентин Писеев в интервью «СЭ» рассказал о городах, которые примут этапы Кубка России по фигурному катанию в 2020 году.

— По Сети ходил вариант следующего календаря — Сызрань, Москва, Сочи, Казань и снова Москва. Он отражает реальность?

— Да, конечно. Можно ли было расширить календарь? Очень большие сложности сейчас с получением разрешения на любое массовое мероприятие. Много согласовывающих инстанций, в каждом регионе нужно фактически достучаться до губернатора, а для этого пройти через несколько уровней местных властей. Приходится перестраховываться. Последние наработки учитывают нюансы международного календаря этого года, в частности, по датам.

Так что из того, что планируется, можно сказать — федерация всё правильно делает, распределяет старты по срокам, дает всем возможность поучаствовать и в Кубке России, и в Гран-при. (Дмитрий Кузнецов)

Интервью Писеева — скоро в «СЭ»

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