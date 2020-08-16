Пять этапов в четырех городах. В Федерации фигурного катания рассказали о календаре Кубка России

Почетный президент ФФККР Валентин Писеев в интервью «СЭ» рассказал о городах, которые примут этапы Кубка России по фигурному катанию в 2020 году.

— По Сети ходил вариант следующего календаря — Сызрань, Москва, Сочи, Казань и снова Москва. Он отражает реальность?

— Да, конечно. Можно ли было расширить календарь? Очень большие сложности сейчас с получением разрешения на любое массовое мероприятие. Много согласовывающих инстанций, в каждом регионе нужно фактически достучаться до губернатора, а для этого пройти через несколько уровней местных властей. Приходится перестраховываться. Последние наработки учитывают нюансы международного календаря этого года, в частности, по датам.

Возможное расписание Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21. pic.twitter.com/DZj7T8X9FJ — Lublineс93 (@Lublinec931) August 16, 2020

Так что из того, что планируется, можно сказать — федерация всё правильно делает, распределяет старты по срокам, дает всем возможность поучаствовать и в Кубке России, и в Гран-при. (Дмитрий Кузнецов)