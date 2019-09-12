Путин поздравил трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил трехкратную олимпийскую чемпионку в парном катании и депутата Госдумы Ирину Роднину с 70-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Поздравляю Вас с юбилейным днем рождения — говорится в телеграмме. — Вас по праву считают ярким, талантливым человеком с активной жизненной и гражданской позицией. Уверен, что именно спорт, фигурное катание закалили Ваш характер, научили трудиться творчески, с полной самоотдачей, преодолевать себя и смело идти вперед, к намеченным целям.

Выступая с разными партнерами (Александром Улановым и Александром Зайцевым), Роднина стала 10-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.