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Путин поздравил трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину с юбилеем

13:18
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Президент России Владимир Путин поздравил трехкратную олимпийскую чемпионку в парном катании и депутата Госдумы Ирину Роднину с 70-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Поздравляю Вас с юбилейным днем рождения — говорится в телеграмме. — Вас по праву считают ярким, талантливым человеком с активной жизненной и гражданской позицией. Уверен, что именно спорт, фигурное катание закалили Ваш характер, научили трудиться творчески, с полной самоотдачей, преодолевать себя и смело идти вперед, к намеченным целям.

Выступая с разными партнерами (Александром Улановым и Александром Зайцевым), Роднина стала 10-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Дополнительная информация

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/61508

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