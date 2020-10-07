«Путь будущей чемпионки». Навка показала видео выступления шестилетней дочери

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка опубликовала новое видео в Instagram. На нем показано выступление ее шестилетней дочери Надежды.

«Выкладываю долгожданное видео, как и обещала, — написала Навка. — Так сказать: «Путь будущеи? чемпионки... Начало!» Хотя, мы предполагаем, а жизнь располагает. Хотелось бы, чтобы Надя нашла свои? собственныи? путь и была счастлива, а на льду, в спорте или нет, не так уж и важно! P. S: Честно вам скажу, я не могла на это смотреть без слез».

45-летняя Татьяна Навка — победительница Олимпиады-2006 в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трехкратная чемпионка Европы (2004—2006), трехкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Двукратная чемпионка Белоруссии (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.