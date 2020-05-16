«Пусть она этим живет. Мне все равно». Тарасова прокомментировала конфликт с Родниной

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказала о начале своего конфликта с Ириной Родниной. Две легенды отечественного фигурного катания поссорились после Олимпиады-1980, где Роднина под руководством Тарасовой стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В своих воспоминаниях бывшая фигуристка пишет о незначительной роли тренера в этом успехе.

— Это ей сейчас кажется, что она сама себя тренировала. Ну, пусть она этим живет. Я не против. Мне все равно, — отметила Тарасова. — Изначально она пришла ко мне на два года. Если бы я была некомпетентна, то она бы меня поменяла. Но Роднина никуда не уходила и осталась со мной на шесть долгих лет. И это были очень тяжелые годы. Она рожала ребенка, выходила на лед после родов — первая и единственная. Такого никогда не было! У меня были хорошие программы — и мы отработали очень много новых элементов, которые тогда никто не делал. И она всегда выглядела лучше всех. (Игорь Рабинер)

Полное интервью Тарасовой — скоро в «СЭ»