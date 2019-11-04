Известный телекомментатор Андрей Журанков стал гостем «СЭ» и в ходе большого интервью рассказал об одном из преимуществ четырехкратных чемпионов мира в танцах на льду Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

— Фигурное катание тем и хорошо и плохо одновременно, что ты борешься не один на один с соперником, а с собой, судейскими стереотипами, соревнуешься с идеалом, — сказал Журанкова. — Чем ближе ты к нему, тем вероятнее тебя поставят на первое место. Пападакис/Сизерон — яркий пример. Да, там нет отношений, но партнер все равно привлекает внимание — цветом костюма, силой рук. Пусть меня сейчас съедят хейтеры, но у него пропорции, как у гориллы. А Габриэлла его прекрасно отыгрывает.

Полностью интервью Журанкова