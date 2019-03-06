Пулкинен лидирует после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров, Гуменник - четвертый

Американец Камден Пулкинен занимает промежуточное первое место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в хорватском Загребе. В активе 18-летнего спортсмена 82,41 балла.

Второе место занимает японец Томоки Хиватаси (81,50), третье - итальянец Даниэль Грассль (81,19). Россиянин Петр Гуменник располагается на 4-й строчке (80,33), Роман Савосин - на 6-й (78,33), Артур Даниэлян - на 9-й (77,71).

Фигурное катание

Загреб (Хорватия)

Юниорский чемпионат мира

Мужчины

Короткая программа

1. Камден Пулкинен (США) - 82,41

2. Томоки Хиватаси (Япония) - 81,50

3. Даниэль Грассль (Италия) - 81,19

4. Петр Гуменник (Россия) - 80,33

5. Алексей Красножон (США) - 79,98

6. Роман Савосин (Россия) - 78,33...

9. Артур Даниэлян (Россия) - 77,71

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