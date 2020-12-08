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«Птенчик, как ты выросла!» Поклонники Загитовой в восторге от фото с «Ледникового периода»

16:43
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Instagram-аккаунте болельщиков российской фигуристки Алины Загитовой появились новые фотографии. На них она вместе с соведущим по шоу «Ледниковый период» Алексеем Ягудиным.

Подписчики страницы остались в восторге от увиденного: «Огонь! Космос!», «Птенчик, как ты выросла!», «Суперзвезда», «Божественная красавица, солнышко наше любимое Алиночка!» — такими комментариями сопровождается запись.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата Европы. Она стала ведущей «Ледникового периода» в сентябре 2020 года.

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