«Птенчик, как ты выросла!» Поклонники Загитовой в восторге от фото с «Ледникового периода»

В Instagram-аккаунте болельщиков российской фигуристки Алины Загитовой появились новые фотографии. На них она вместе с соведущим по шоу «Ледниковый период» Алексеем Ягудиным.

Подписчики страницы остались в восторге от увиденного: «Огонь! Космос!», «Птенчик, как ты выросла!», «Суперзвезда», «Божественная красавица, солнышко наше любимое Алиночка!» — такими комментариями сопровождается запись.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады и чемпионата Европы. Она стала ведущей «Ледникового периода» в сентябре 2020 года.