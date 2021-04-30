«Прыжок в маленькое лето». Косторная опубликовала фото из Ташкента

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала новые фото из парка в Ташкенте.

«Прыжок в маленькое лето», - подписала пост в Instagram Косторная.

В Ташкенте (Узбекистан) проходило шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». На одном из выступлений чемпионка Европы по фигурному катанию Косторная исполнила тройной аксель. Она не прыгала этот прыжок на соревнованиях после чемпионата Европы-2020.