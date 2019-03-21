Провальный прокат короткой программы Самарина на чемпионате мира. Видео

Вице-чемпион Европы Александр Самарин неудачно исполнил короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Фигурист допустил грубую ошибку, сорвав заявленный четверной лутц в каскаде с тройным тулупом - и исполнил лутц лишь в два оборота. Затем он собрался и сделал четверной флип, к которому добавил в каскад тулуп два оборота. Самарин едва удержался на ногах, поэтому получилось прицепить лишь двойной тулуп. Тройной аксель спортсмен исполнил без ошибок.

Он набрал за свой прокат 78,38 балла и занимает лишь 16-е место.

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