Провал Лазукина в произвольной программе на этапе «Гран-при» Канады

Россиянин Андрей Лазукин провалил произвольную программу на этапе «Гран-при» Канады.

Фигурист чисто исполнил сложный прыжок — четверной лутц на старте программы, но затем сдвоил тулуп, который был заявлен как четверной в каскаде с тройным. Затем он сдвоил тройной аксель, в заявленном каскаде тройной флип+ойлер+тройной сальхов сдвоил последний прыжок. Затем он чисто исполнил тройной риттбергер, но сдвоил тупуп в каскаде с тройным флипом. К тому же спортсмен допустил ошибку во вращении.

В итоге Лазукин набрал 133,08 балла и показал только 12-й результат и откатился на восьмое место. После короткой программы он был шестым.