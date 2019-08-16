Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2019 в парном катании Дмитрий Ялин, выступающий в дуэте с Полиной Костюкович, заявил, что соперничество между конкурентами не должно превращаться в войну.

— Женя Плющенко с Алексеем Ягудиным говорили, что между ними была война, — рассказал в интервью «РИА «Новости» Ялин. — Не знаю, как было на самом деле, но уверен, что они были просто спортсменами, которые хотели выигрывать и жить хорошо. Для этого они работали и показывали результат. Каждый спортсмен должен поступать так же, а если ты желаешь сопернику зла, то оно бумерангом к тебе вернется.

Что между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой? Противостояние, которое и должно присутствовать. Если бы его не было, им самим, наверное, было бы скучно. Но раздули его на уровень войны. Не знаю, я видел, как они друг друга фотографировали на чемпионате России. Не думаю, что люди, ненавидящие друг друга, стали бы это делать. Это обычная конкуренция, которая не должна иметь за спиной какой-то негативный характер.

Напомним, что 7-8 сентября в Москве пройдут контрольные прокаты фигуристов сборной России. В «Лужниках» выступят Загитова, Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и другие фигуристки.