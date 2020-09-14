«Простое недомогание после лекарств». Мишин рассказал о состоянии Самодуровой

Тренер Алексей Мишин объяснил, почему Софья Самодурова снялась в воскресенье перед произвольной программой на контрольных прокатах национальной команды, проходивших в Москве.

— Простое недомогание после лекарств перед короткой, — рассказал Мишин в интервью РИА «Новости». — Сейчас она в руках Ромы Костомарова доделывает свою короткую и лечится в Москве у враче.

Отмечается, что уже в короткой программе ученица Алексея Мишина выступала с температурой.