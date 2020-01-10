«Просто так взмахнуть руками и очутиться выше всех над облаками». Медведева похвасталась эффектной поддержкой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем официальном Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в эффектной поддержке во время ледового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

— Ах, как хочу я просто так взмахнуть руками и очутиться выше всех над облаками, — подписала фотографию Медведева.

С 30 декабря по 7 января 20-летняя фигуристка выступала в спектакле Авербуха. Медведева на тренировке перед стартом чемпионата России в ходе падения сломала один из коньков и не смогла найти ему замену. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, и таким образом, не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира.