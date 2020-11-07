«Просто прекрасно». Фанаты восхищены возвращением Загитовой на лед и не заметили ее падения

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова впервые за несколько месяцев представила номер на льду — в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание». Первым номером стало посвящение тренеру мамы Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, показательный номер, поставленный в прошлом сезоне.

Поклонники фигуристки оценили ее выступление:

iksanovaamina: Искусство на льду!

lenapokrovkova: Я рада видеть Алину,так соскучились по ее катанию

liza65ch: Это выступление,которое смотрится на одном дыхании

ksiusa_p: До мурашек...Алина прекрасна

allavesselova: я опять на валидоле была, как и тогда, на чемпионате.