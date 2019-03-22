"Просто невероятно". Глейхенгауз - об успехе Загитовой и Турсынбаевой на ЧМ

Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, поздравил своих подопечных Алину Загитову и Элизабет Турсынбаеву с золотой и серебряной медалью чемпионата мира в японской Сайтаме.
- Дааааа!! Просто невероятно!! Сколько сил и нервов было потрачено во время подготовки к этому чемпионату мира и все не зря!! Золото и серебро у Алины Загитовой и Элизабет Турсынбаевой из команды Тутберидзе. Спасибо всем нашим болельщикам! - написал Глейхенгауз в своем Инстаграме.
Дааааа!! Просто невероятно!! Сколько сил и нервов было потрачено во время подготовки к этому чемпионату Мира и всё не зря!! 🥇 и 🥈 у Алины Загитовой и Элизабет Турсынбаевой и #teamtutberidze. Спасибо всем нашим болельщикам❤️ スタンドでこんな雰囲気をありがとう！超でした. #figureskating #alinazagitova #teamtutberidze #isu #worlds2019 #japan #gold #silver #coach #choreographer
Отметим, что Турсынбаева впервые в истории взрослого женского фигурного катания исполнила четверной прыжок в произвольной программе.
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