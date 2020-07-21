«Просто бомбочка!» Поклонники Загитовой оценили ее фото в розовом костюме

В Instagram Team Zagitova, посвященном российской фигуристке Алине Загитовой, появились фотографии спортсменки в розовом костюме.

Подписчики оценили фотографии. «Почему так красиво», «Ну прям розовая пантера, красавица наша!», «Идеальная, как ни крути», «Алина супер! Алина класс! Просто бомбочка у нас!» — написали они.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады, чемпионка мира и Европы.