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«Просто бомбочка!» Поклонники Загитовой оценили ее фото в розовом костюме

12:47
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Instagram Team Zagitova, посвященном российской фигуристке Алине Загитовой, появились фотографии спортсменки в розовом костюме.

Подписчики оценили фотографии. «Почему так красиво», «Ну прям розовая пантера, красавица наша!», «Идеальная, как ни крути», «Алина супер! Алина класс! Просто бомбочка у нас!» — написали они.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады, чемпионка мира и Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CC33wjLKoZG/

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