«Прошу каждого пожелать здоровья великому тренеру». Евгения Медведева выразила поддержку Татьяне Тарасовой

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которая испытывает проблемы со здоровьем.

«Вчера на съемках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с вами и очень прошу каждого из вас пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — написала фигуристка.

Ранее 74-летняя Тарасова пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем.