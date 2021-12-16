«Прошу каждого пожелать здоровья великому тренеру». Евгения Медведева выразила поддержку Татьяне Тарасовой
Медведева обратилась к Татьяне Тарасовой, испытывающей проблемы со здоровьем
17:10
Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которая испытывает проблемы со здоровьем.
«Вчера на съемках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с вами и очень прошу каждого из вас пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — написала фигуристка.
Ранее 74-летняя Тарасова пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем.
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