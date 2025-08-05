Фигурное катание
5 августа, 16:40

Прощание с комментатором Гришиным пройдет 7 августа

Руслан Минаев

Прощание со спортивным комментатором Александром Гришиным состоится 7 августа. О смерти журналиста стало известно 5 августа.

«В четверг будет прощание для коллег и друзей», — сообщает РИА «Новости».

Александр Гришин.«Несчастный случай на платформе». Погиб голос фигурного катания Александр Гришин

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.

Источник: РИА
