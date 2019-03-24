Прокат Забияко и Энберта на показательных выступлениях. Видео

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт представили показательный номер на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Российская пара завоевала бронзовую медаль на турнире. Победили китайцы Суй Вэнцзин/Хань Цун. На второй позиции другие представители России Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Видеотрансляцию показательных выступлений можно посмотреть здесь.

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