Прокат Валиевой с двумя мировыми рекордами на Skate Canada. Видео

Российская фигуристка Камила Валиева обновила два мировых рекорда после выступления с произвольной программе на этапе «Гран-при» Skate Canada в Ванкувере.

15-летняя спортсменка исполнила четверной сальхов, тройной аксель со степ-аутом, четверной тулуп в каскаде с тройным, тройной риттбергер, четверной тулуп через ойлер в каскаде с сальховом, каскад тройной флип+тройной тулуп, тройной лутц.

Валиева набрала 180,89 балла за произвольную программу, что является новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд также принадлежал ей (174,31).

Помимо этого, россиянка установила новый рекорд по количеству баллов по сумме двух программ (265,08). Прежний рекорд (249,24) тоже принадлежал Валиевой, фигуристка установила его на турнире Finland Trophy.