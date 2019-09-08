Прокат произвольной программы Александры Трусовой на сезон-2019/20

Российская фигуристка Александра Трусова показала произвольную программу на контрольных прокатах в Москве. Постановка выполнена под саундтрек из «Игры престолов».

Спортсменка исполнила три четверных прыжка в программе: она начала прокат с четверного лутца, затем исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, и еще один четверной тулуп одиночным прыжком. Однако Трусова допустила падение в каскаде.