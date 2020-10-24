Произвольные программы Коляды, Мозалева и Алиева на Кубке России. Видео

Михаил Коляда одержал победу на этапе Кубка России в Сочи. Вице-чемпион Игр-2018 в командном турнире показал в произвольной программе второй результат (181,72) и занял первое место по итогу (283,44).

Лучше всех в произвольной программе выступил Андрей Мозалев (183,78), который по итогу стал вторым (274,44).

Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев в произвольной программе и по итогу занял третье место (181,72 и 250,71).