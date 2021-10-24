Произвольная программа Пепелевой и Плешкова на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Видео
09:53
Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков выступили с произвольной программой на этапе серии «Гран-при» в США.
По сумме двух программ пара набрала 183,12 балла и финишировала на шестой строчке.
Первое место заняла российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (222,50). Замкнула тройку призеров еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).
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