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Произвольная программа Пепелевой и Плешкова на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Видео

09:53
Алина Пепелева и Роман Плешков. Фото USA Today Sports
Алина Пепелева и Роман Плешков. Фото USA Today Sports
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Российские фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков выступили с произвольной программой на этапе серии «Гран-при» в США.

По сумме двух программ пара набрала 183,12 балла и финишировала на шестой строчке.

Первое место заняла российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (222,50). Замкнула тройку призеров еще одна российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,53).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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